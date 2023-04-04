Brezilya'da Siyonist İsrail etkinliği iptal edildi

Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının geniş çaplı kitlesel eylemlerle ve protesto gösterileriyle bunu başardıkları ifade edildi.
Quds Press haber ajansının yayınladığı habere göre Brezilya-Filistin toplumsal kurumları, ırkçılığa karşı hareketler, sol siyasi partiler, öğrenci ve gençlik teşkilatları işgalci siyonistlerin üniversitelerinin "İsrail Üniversiteleri Festivali" adıyla düzenlemeyi planladıkları programa karşı ittifak oluşturdu.
Protestocular düzenledikleri sivil eylemlerle, siyonist işgal rejiminin gayri meşru işgalini, zulmünü ve siyonist ırkçılığı sevimli gösterme amaçlı bir etkinliğe kesinlikle izin vermeyeceklerini dile getirdiler.
Gelen tepkiler üzerine siyonist işgal rejimi üniversitelerinin etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Unicamp Üniversitesi programı iptal etmek zorunda kaldı.
Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi
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