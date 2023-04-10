İran'dan Siyonist İsrail'in tehdit iddiasına yanıt

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist Rejim Genelkurmay Başkanı Hertz Holloway'in 'ABD'nin yardımı olmadan da İran'a ön saldırı başlatabiliriz' iddialarına tepki gösterdi.

Tümgeneral Musevi, "Bu iddialar askerlerinin morallerinin yükseltilmesi ve bu rejimin iç sorunlarının giderilmesi amacıyla yapılıyor" dedi.

Tümgeneral Musevi, "Batmakta olan ve çöküşünün etkileri her zamankinden daha görünür durumda olan Siyonist rejim, İran için bir tehdit olmayacak kadar küçüktür. Bu rejimin liderlerinin akıl dışı eylemleri, yalnızca onların çöküş sürecini hızlandıracaktır." ifadelerinde bulundu.