Filipinler ve ABD'den ortak tatbikat

Yaklaşık 18 bin askerin katıldığı, "Balitakan" (omuz omuza) tatbikatı, Güney Çin Denizi'nde başladı.
Tatbikat esnasında gerçek mühimmatın kullanılacağı bilgisi verildi.
Söz konusu tatbikat, Çin'in Tayvan'ı ablukaya almayı simüle eden 3 günlük tatbikatının sona ermesinin ardından başlamış oldu.
Balitakan, askeri helikopterlerin Tayvan'a yaklaşık 300 kilometre mesafedeki ada bölgesine inişini de kapsıyor.
Tatbikat ilk kez Devlet Başkanı Ferdinand Marcos denetiminde gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Time Türk
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