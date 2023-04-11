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11 Nis 2023 12:06

Filipinler ve ABD'den ortak tatbikat

Filipinler ve ABD'den ortak tatbikat

ABD ve Filipinler, Çin'in Tayvan çevresinde büyük çaplı tatbikatları tamamlamasından bir gün sonra, şimdiye kadarki en büyük ortak askeri tatbikatlarını başlattı.

Yaklaşık 18 bin askerin katıldığı, "Balitakan" (omuz omuza) tatbikatı, Güney Çin Denizi'nde başladı.

Tatbikat esnasında gerçek mühimmatın kullanılacağı bilgisi verildi.

Söz konusu tatbikat, Çin'in Tayvan'ı ablukaya almayı simüle eden 3 günlük tatbikatının sona ermesinin ardından başlamış oldu.

Balitakan, askeri helikopterlerin Tayvan'a yaklaşık 300 kilometre mesafedeki ada bölgesine inişini de kapsıyor.

Tatbikat ilk kez Devlet Başkanı Ferdinand Marcos denetiminde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Time Türk

News Code 1908600

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