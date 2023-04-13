Amerika Afganistan'daki durumdan sorumludur

Çin, Pakistan ve Rusya dışişleri bakanları ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Afganistan ve bölgesel işbirliğine ilişkin görüşünü anlattı.

Dışişleri Bakanı, dört ülke arasındaki ortak bölgesel işbirliği modelinin önemli olduğunu ve, Afganistan'ın geleceği konusunda diğer tüm aktörlerinden daha fazla komşu ülkelerini endişelendiğini söyledi.

Bakan Emir Abdullahiyan, "Bölgenin önemli ülkelerinden olan Afganistan'ın yirmi yılı aşkın bir süredir yoksulluğa ve istikrarsızlığa sürükleyen Batı'nın ve Amerika'nın müdahalesinden çok bölgesel işbirliğine ve çözümlere ihtiyacı var" dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında "ABD ve müttefikleri, Afganistan'da hem işgalci olarak hem de Birleşmiş Milletler üyesi olarak bu ülkedeki durumdan sorumludur" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Afganistan'daki uyuşturucu meselesi ile ilgili "20 yıllık Amerikan işgali sırasında uyuşturucu sorunu çözülmediği gibi, Afganistan'da uyuşturucu ekimi ve kaçakçılığı kat kat arttı.Bu kara ticaretin yaygınlaşmasında Batılı ülkelerin mafya şebekesinin varlığı oldukça açık" açıklamasını yaptı.