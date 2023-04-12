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12 Nis 2023 16:19

İran ve Japonya dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve Japonya dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile bugün telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana'da yapılan müzakereler ve Ukrayna meselesi ele alındı.

Japonya Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki dostane ve tarihi ilişkilerin çok önemli olduğunu ve Japonya hükümetinin Viyana görüşmelerinin sonuc vermesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Bakan Emir Abdullahiyan ise İran'ın Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu belirtti.

News Code 1908630

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