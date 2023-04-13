İran Dışişleri Bakanlığı'ndan "Dünya Kudüs Günü" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Dünya Kudüs Günü münasebeti ile bir bildiri yayınladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan bildiri de şu ifadelere yer verildi:

“İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) mübarek Ramazan ayının son Cuma gününü "Dünya Kudüs Günü" olarak adlandırmasının üzerinden kırk yılı aşkın bir süre sonra şimdi Filistin ve Kudüs-ü Şerif, İslam aleminin birliği ve tüm dünyada mazlumların hak arama sembolü olmuştur.

Filistin halkına yapılan zulüm ve Filistin topraklarında yaşanan hakikatin çığlığı, bu yıl Kudüs Günü'nde dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca adalet ve özgürlük sevdalısı insanın ağzından her zamankinden daha fazla duyulacak.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin dediği gibi siyonizmin temel politikası Filistin meselesini Müslüman toplumların zihninde küçültmek ve unutturmaktır.

Yılın ilk üç ayında Siyonist Rejim’in yüzlerce Filistinli çocuk ve kadının şehit etmesine rağmen ABD dahil olmak üzere Batı ülkeleri sessiz kalması ile terörizmin en büyük destekçisi olmuştur.

Geçtiğimiz günlerde Siyonist Rejim’in askerleri, Müslümanların dünyadaki ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ederek, bu kutsal mekanın avlusunda ibadet edenleri ve ziyaretçileri katlederek, bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi.

Siyonist Rejim’in insan haklarına aykırı davranışları nehirden denize kadar işgal altındaki tüm Filistin topraklarını kurtarmak ve başkenti Kudüs Şerif ile birleşik bir Filistin devleti kurmak amacıyla İslam dünyasının birlik ve beraberliği ve Filistin halkının kahramanca direnişine verdiği destek bir kez daha , acil bir gereklilik haline gelmiştir.

İran Dışişleri Bakanlığı Dünya Kudüs Günü'nde tüm dünya Müslüman hükümetleri, halkları ve özgürlük arayanları, bölgesel ve uluslararası istikrar ve güvenliği bozan rejime karşı ve mazlum Filistin halkını desteklemek için birlik olmaya çağrıyor.”