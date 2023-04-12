Kenani: İran heyeti Suudi Arabistan’a gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran teknik heyetinin Suudi Arabistan'a gittiğini açıkladı.

Kenani, İran heyeti, Riyad ve Cidde'de iki çalışma grubu şeklinde büyükelçilik ve başkonsolosluk yeniden açılması için Suudi Arabistan'da bulunduğunu söyldi.

Kenani, "Hac sezonu öncesinde ülkemizin temsilciliklerinin yeniden açılması ve faaliyete geçmesi için çaba gösterilecektir" dedi.

Tahran'a gelen Nasır bin Avad Al Ganum başkanlığındaki Suudi Arabistan teknik heyetinin yarın Meşhed kentine gideceğini belirtti.

İran ve Suudi Arabistan büyükelçilerin açılması kararı almıştı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

İki ülke tarafından imzalanan ortak bildiride, Mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.