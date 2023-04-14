İran'da Kudüs Günü Yürüyüşü düzenlendi

Yürüyüş Tahran saatiyle sabah 10.00'da halkın katılımıyla “Filistin İslam aleminin birlik eksenidir” sloganları ile düzenlendi. Yürüyüşe İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de katıldı.

Tahran'daki birçok noktadan yürüyüşe katılanlar Tahran Üniversitesi'nin önünde toplanarak buradaki cuma namazı alanına geçti.Tahran'daki birçok noktadan yürüyüşe katılanlar Tahran Üniversitesi'nin önünde toplanarak buradaki cuma namazı alanına geçti.

Mescid-i Aksa ve Filistin'e destek mesajlarının yazıldığı pankartlar ile Filistin bayrakları taşınan yürüyüşte, İsrail, ABD ve İngiltere aleyhinde sloganlar atıldı.

Mübarek Ramazan ayının son Cuma günü, Filistin halkına yapılan zulmün unutulmaması için İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni (r.a) tarafından "Dünya Kudüs Günü" olarak adlandırılmıştır.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dünya Kudüs Günü münasebeti ile bir konuşma yaptı. Galibaft Dünya Kudüs Günü'nün Siyonist Rejim'in gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

ABD ve Siyonist Rejim Bayrağı ateşe verildi

İran Yezd kentinde düzenlenen Dünya Kudüs Günü Yürüryüşü'nde ABD ve Siyonist Rejim bayrağı ateşe verildi. Yürüyüşe katılan Yezd halkı "İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm" sloganı attı.

İran'ın Hemedan kentinde de Dünya Kudüs Günü müzasebeti ile yürüryüş ve etkinlikler düzenlendi. Filistin ve Lübnan Hizbullahı bayraklarının taşındığı gösteride "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm", ’’Kudüs bizimdir’’ sloganları atıldı.

İslam Devrimi zaferinden önce ABD, İslami bir kimlik olarak işgal altındaki Kudüs’ü gözden düşürmeye odaklanmıştı.

Bütün bunlara rağmen Devrimin zaferinden sonra, bölgedeki direniş gruplarının durumu tamamen değişti. Bir “İslami direniş söylemi” oluşturuldu.

Bundan sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni mübarek Ramazan ayının son Cuma gününü, Filistin meselesinde ulusal-İslami bir olay olan "Kudüs Günü" olarak adlandırdı ve böylece Kudüs’ün sadece Arap dünyasına değil, tüm İslam dünyasına ait olduğu mesajını verdi.