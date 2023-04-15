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15 Nis 2023 17:07

British Müzesi:

Sasani dönemine tarihi eser Mayıs'ta İran’a iade edilcek

Sasani dönemine tarihi eser Mayıs'ta İran’a iade edilcek

Yaklaşık 7 yıl önce İran'dan İngiltere'ye kaçırılan Sasani dönemine ait tarihi eser, Mayıs ayında İran’ın Londra’daki Büyükelçiliği'ne teslim edilecek.

Londra'daki British Müzesi'nden arkeolog John Simpson, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) yaptığı açıklamada, “İran'dan İngiltere'ye kaçırılan Sasani dönemine ait petroglif, Mayıs ayında İran’ın Londra’daki Büyükelçiliği'ne teslim edilecek.” dedi.

Daha önce İngiliz yayın organı Observer, Londra’daki Stansted Havalimanı’nda bulunan Sasani dönemine ait 2000 yıllık tarihi eserin British Müzesi’nde sergilendikten sonra İran’a teslim edileceğini bildirmişti.

Observer’e konuşan Simpson, İngiliz polisi tarafından ele geçirilen tarihi eserin, kabartmaları ve tarzı açısından Fars Eyaleti’nde Şiraz etrafında bulunan eserlere benzerliğinden dolayı oradan getirildiğini düşündüklerini dile getirmişti.
 

News Code 1908676

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