Sasani dönemine tarihi eser Mayıs'ta İran’a iade edilcek

Londra'daki British Müzesi'nden arkeolog John Simpson, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) yaptığı açıklamada, “İran'dan İngiltere'ye kaçırılan Sasani dönemine ait petroglif, Mayıs ayında İran’ın Londra’daki Büyükelçiliği'ne teslim edilecek.” dedi.

Daha önce İngiliz yayın organı Observer, Londra’daki Stansted Havalimanı’nda bulunan Sasani dönemine ait 2000 yıllık tarihi eserin British Müzesi’nde sergilendikten sonra İran’a teslim edileceğini bildirmişti.

Observer’e konuşan Simpson, İngiliz polisi tarafından ele geçirilen tarihi eserin, kabartmaları ve tarzı açısından Fars Eyaleti’nde Şiraz etrafında bulunan eserlere benzerliğinden dolayı oradan getirildiğini düşündüklerini dile getirmişti.

