Suudi Arabistan takımı Al Hilal'den Taremi’ye teklif

Portekiz Rekord gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan takımı Al Hilal, Portekiz'in köklü takımı Porto forması giyen İranlı milli sporcu Mehdi Tarimi'ye üç yıllık sözleşme teklif etti ancak bu oyuncu Suudi Ligi'nde oynamayı kabul etmedi.

İranlı santrafor Mehdi Taremi, Portekiz Ligi'nde 13 gol ve 12 asist ile Avrupa'da en etkin sekizinci oyuncu unvanını almıştır.

Taremi, 2021 yılında Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golünü de kaydetti. Porto'nun İranlı oyuncusu Taremi'nin, çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiltere temsilcisi Chelsea'ye attığı röveşata golü, sezonun en iyisi seçildi.

Mehdi Taremi, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından 2021 yılının en iyi lejyoner futbolcusu olarak seçildi.