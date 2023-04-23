Azerbaycan, Ermenistan sınırında kontrol noktası kurdu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek ve aynı yerde Ermenistan tarafından kurulan sınır kontrol noktasına karşılık olarak Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında sınır kontrol noktasının kurulduğu bildirildi.

Bölgedeki Rus unsurların komutanlığı ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezinin konuya ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Laçın yolunun başlangıcında sınır kontrol mekanizmasının kurulmasının gidiş gelişlerin şeffaflığını ve güvenliğini sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçlerle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edildi.

Azerbaycan'ın, sınır kontrol rejiminin şeffaf ve güvenli şekilde işlemesi için Ermenistan ile işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.

AA