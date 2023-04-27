İran'dan Almanya'ya sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Almanya hükümetinin İran'ın terör örgütü Tondar elebaşı Cemişd Şarmahd'in yargı kararı ile ilgili müdahaleci tutumuna tepki gösterdi.

Kenani,"Bu tür tutumlar sadece adaleti engellemeye yönelik bir girişim değil, terörü teşvik eden ve yaygınlaştıran bir davranıştır. Almanya'nın Terör desteklemeye son vermesini bekliyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerinin devamında "Çocukları öldüren teröristlere karşı adalet yolunu kapatmaya çalışmak insan hakları ihlallerinin en önemli örneklerinden biridir ve insan hakları ihlalcileri insan hakları ile ilgili söz sahibi olamazlar" ifadesini kullandı.

İran istihbaratı geçen şubat 2022'de İran’daki silahlı saldırılar ve sabotaj eylemlerini yöneten terör örgütü Tondar elebaşı Cemşid Şarmahd icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştı.Şarmahd, 2008 yılında Şiraz'daki Seyyidi'ş-Şüheda Hüseyniyesi'ndaki patlama terör saldırısını tasarlayıp yönetmiştir. Matem törenine yönelik yapılan terör saldırısında 14 kişi şehit düşerken 215 kişi de yaralanmıştı."

Yakalanan teröristle ilgili idam kararı dün onaylanmıştı.