Kenani, Maryland Üniversitesi'nin "İsrail" anketini değerlendirdi

Nasır Kenani’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Maryland Üniversitesi tarafından yapılan son ankete göre, Cumhuriyetçilerin yüzde 20'si ve Demokratların yüzde 44'ü İsrail'i ırkçı olarak değerlendiriyor ve ‘Siyonist Rejim’i boykot’ kampanyasına destek de arttı.

Sahte Siyonist Rejim’in vaftiz babası ABD’de yapılan anketler ABD’lilerin apartheid rejiminin doğası ile ilgili görüşünün değiştiğini gösteriyor.” ifadeleri kullanıldı.

ABD’de gerçek bir ifade özgürlüğü olmadığını kaydeden Kenani, “ABD, Siyonist lobinin kontrolünden kurtulur ve bağımsız bir anket yapılırsa, sahte rejimin varlığına karşı daha şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkacaktır.” dedi.

Kenani'nin paylaşımında, "ABD kamuoyu ve elitleri şu soruya cevap bulma hakkına sahip: ABD rejimi neden Amerikan halkı ve onlarca sözde müttefik ülkenin çıkarlarını işgalci, ırkçı, demokratik olmayan ve çöküşe giden bir rejim uğruna feda ediyor?" denildi.

