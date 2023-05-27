Luristan'ın Cenneti olan Kahman bölgesine minik bir yolculuk

İran'ın batısında yer alan Luristan eyaleti elverişli coğrafi konumu nedeniyle birçok manzaraya ve doğal turistik cazibe merkezlerine sahiptir.

Luristan'ı en güzel doğal cazibe merkezlerinden biri Kahman bölgesidir.

Bu bölge Yüksek dağlar, bozulmamış doğa, kalıcı buzullar ve çok sayıda mağara, çok nadir bitkisel ilaçlar, bol su kaynakları ve serin hava bu bölgeyi turistler için çekici kılmıştır.

Yıllar boyunca krallar arasında çok popüler olan Kahman bölgesi, cennet misalı bu güzelliklerinden dolayı "Luristan'ın Cenneti" olarak bilinmektedir.