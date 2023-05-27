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27 May 2023 18:22

Luristan'ın Cenneti olan Kahman bölgesine minik bir yolculuk

Luristan'ın Cenneti olan Kahman bölgesine minik bir yolculuk

"Luristan'ın Cenneti" olarak bilinen Kahman bölgesi Luristan'ın turistik yerlerinden biridir.

İran'ın batısında yer alan Luristan eyaleti elverişli coğrafi konumu nedeniyle birçok manzaraya ve doğal turistik cazibe merkezlerine sahiptir.

Luristan'ı en güzel doğal cazibe merkezlerinden biri Kahman bölgesidir.

Bu bölge Yüksek dağlar, bozulmamış doğa, kalıcı buzullar ve çok sayıda mağara, çok nadir bitkisel ilaçlar, bol su kaynakları ve serin hava  bu bölgeyi turistler için çekici kılmıştır. 

Yıllar boyunca krallar arasında çok popüler olan Kahman bölgesi, cennet misalı bu güzelliklerinden dolayı "Luristan'ın Cenneti" olarak bilinmektedir.

News Code 1909506

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