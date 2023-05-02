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2 May 2023 13:25

Tahran'daki Valiasr Meydanı yeni resimle süslendi

Tahran'daki Valiasr Meydanı yeni resimle süslendi

Tahran'daki Valiasr Meydanı Öğretmenler Günü münasibetiyle yeni resimle süslendi.

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Öğretmenler Günü münasebetiyle yeni çizilmiş resim asıldı.

"Geleceğe giden yol seninle ışıklandı" temasıyla çizilmiş bu resmin açıklamasında şöyle yazılmıştır:

"İlim arifleri aşık olur
En iyi insanlar Öğretmen olur
Aşk bilgi ile tamamlanır
Aşık olan öğretmen olur
Öğretmenler Günü Kutlu olsun"

İslam dünyasının seçkin bilgini, güçlü filozofu üstad Murtaza Mutahari'nin 2 Mayıs 1979 yılında teröristler tarafından şehit edilmesi ardından bugün İran takviminde öğretmenler günü olarak adlandırıldı.

News Code 1909033

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