Tahran'daki Valiasr Meydanı yeni resimle süslendi

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Öğretmenler Günü münasebetiyle yeni çizilmiş resim asıldı.
"Geleceğe giden yol seninle ışıklandı" temasıyla çizilmiş bu resmin açıklamasında şöyle yazılmıştır:
"İlim arifleri aşık olur
En iyi insanlar Öğretmen olur
Aşk bilgi ile tamamlanır
Aşık olan öğretmen olur
Öğretmenler Günü Kutlu olsun"
İslam dünyasının seçkin bilgini, güçlü filozofu üstad Murtaza Mutahari'nin 2 Mayıs 1979 yılında teröristler tarafından şehit edilmesi ardından bugün İran takviminde öğretmenler günü olarak adlandırıldı.
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