Tahran'daki Valiasr Meydanı yeni resimle süslendi

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Öğretmenler Günü münasebetiyle yeni çizilmiş resim asıldı.

"Geleceğe giden yol seninle ışıklandı" temasıyla çizilmiş bu resmin açıklamasında şöyle yazılmıştır:

"İlim arifleri aşık olur

En iyi insanlar Öğretmen olur

Aşk bilgi ile tamamlanır

Aşık olan öğretmen olur

Öğretmenler Günü Kutlu olsun"

İslam dünyasının seçkin bilgini, güçlü filozofu üstad Murtaza Mutahari'nin 2 Mayıs 1979 yılında teröristler tarafından şehit edilmesi ardından bugün İran takviminde öğretmenler günü olarak adlandırıldı.