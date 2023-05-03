Emir Abdullahiyan'dan Reisi'nin Suriye ziyaretine ilişkin açıklama

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Yakında Dr. Reisi ile Suriye'ye gideceğim. Bu gezinin siyasi, güvenlik ve ekonomik boyutunun yanı sıra direnişin siyasi iradesinin ve hükümetin bölgesel bütünleşme sürecini tamamlamadaki diplomasisinin başarısını gösteriyor.

Şehit Süleymani'nin hatırasını ve İran ve bölgeye güvenliği hediye eden tüm şehitleri anıyoruz."

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde Şam'ı ziyaret edecek.

