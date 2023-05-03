İran ve Hizbullah Suriye'nin parçalanmasını engelledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Lübnan merkezli Al-Mayadeen televizyonuna verdiği özel demeçte, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Suudi Arabistan'ı bölgede etkili iki ülke olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki ilişkiler bölgeye büyük fayda sağlar. Siyonist Rejim dahil tüm düşmanlar bu gelişmeden öfkelendi. Bunun nedeni ise onların iki ülke arasında tefrika çıkarmaya çalışmasıdır. Düşmanlar ‘böl ve yönet’ politikası peşindeler.” dedi.

Yemen, Lübnan ve bölgedeki krizlere ilişkin Reisi, Lübnan ve Yemen halklarının kaderlerini kendileri belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, Lübnan ve Yemen’de dış müdahalenin sadece sorun çıkardığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist Rejim’in karşı karşıya olduğu iç sorunlara ilişkin, “Günümüzdeki durum geçmişe göre çok değişti. Şarm El-Şeyh, Oslo, Camp David gibi anlaşmalar bu rejime hiçbir güvence sağlayamaz. Bugün karar, siyasi müzakere masasında değil, Filistinli direnişçilerin elindedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu rejimin İran'ın karşısına çıkma gücüne sahip olmadığını iyi bildiğini kaydeden Reisi, şunları kaydetti:

“Arap halklarına yeni dünya düzeninin (Amerika'nın) tek kutupluluğuna karşı hareket ettiğini söylemek isterim. Bu durum direnişin yararına ve Siyonist Rejim’in zararınadır. Bu rejimin tehditleri içi boştur, çünkü Filistin ve bölgedeki direniş gençleri ile mücadele edecek durumda değil.”

‘Siyonistlerin ilk aptalca eylemi, son eylemi olacaktır’

İsrail’in savurduğu tehditlere yanıt veren Reisi, “Siyonist Rejim, İran'a karşı en ufak bir adım atarsa, ilk işimiz bu rejimi yok etmek olacak. İran'ın bugünkü gücü kimseden gizli değil. Siyonistlerin ilk aptalca eylemi, son eylemi olur. Bu konuyu farklı platformlarda dile getirdik ve ciddi olduğumuzu biliyorlar.” açıklamasını yaptı.

‘Hizbullah ve İran, Suriye'nin parçalanmasını engelledi’

Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye krizine dair, “Amerikalılar ve Siyonistler Suriye hükümetinin çökmesini umuyordu. Ancak teröristler ve Suriye’yi bölmeye çalışan örgütler ile ülkelere karşı Suriye'nin yanında duran belki de tek ülke İran'dı. Hizbullah ve İran, Suriye'nin parçalanmasını engelledi.” dedi.

Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

Birçok ülke Suriye'nin savaşta yenilmeyeceğini anladığı için Şam'la ilişkilerini gözden geçirdi. İran olarak Suriye ile diğer ülkeler arasında ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz.”

Şam-Tahran ilişkileri konusunda Reisi, “İran ile Suriye arasındaki ilişkiler stratejik ve önemlidir ve devam edecektir. Suriye yapacağımız ziyarette bu ilişkileri güçlendirip geliştirmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

İbrahim Reisi, İran’ın Direniş Ekseni’ne desteğini sürdürdüğünü vurgulayarak, “Suriye'nin tüm toprakları üzerinde egemenlik kurması gerek. Amerikalıların bu ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğine inanıyoruz. Suriye'nin yeniden inşası konusunda Suriye halkı ve hükümeti ile işbirliğine hazırız.” dedi.