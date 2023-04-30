Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'ı ziyaret edecek

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in Tahran ziyaretini değerlendirdi.

Al-ı Sadık, Abdullatif Reşid’in Tahran ziyaretinin "olumlu" geçtiğini belirterek," Reisi-Reşid görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında güçlendirilmesi konusuna vurgu yapıldı." dedi.

Reşid’in Cumhurbaşkanı Reisi’yi Irak’a davet ettiğini açıklayan İranlı diplomat, Reisi'nin Iraklı mevkidaşı Reşid'in davetini olumlu karşıladığını kaydetti.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid’den İran’a resmi ziyaret

Abdullatif Reşid, Cumhurbaşkaı Reisi'nin davetlisi olarak dün sabah Tahran'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ile cumhurbaşkanı sıfatıyla Tahran’ı ilk defa ziyaret eden mevkidaşı Reşid, başkentteki Sadabad Sarayı’nda görüştü.

Reisi-Reşid görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel meseleler ele alındı.

Reisi ile Reşid, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid Tahran temasları kapsamında İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile de bir araya geldi.