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22 May 2023 14:25

Guyana'daki öğrenci yurdunda yangın: 20 ölü

Guyana'daki öğrenci yurdunda yangın: 20 ölü

Karayip ülkesi Guyana korkunç bir yangın haberiyle sarsıldı. Öğrenci yurdunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi can verdi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre; Guyana’nın başkenti Georgetown’da bir maden kasabasında bulunan Mahdia Ortaokuluna ait kız öğrenci yurdunda dün akşam yangın çıktı.

Yurtta mahsur kalanların olduğu ve aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümet yetkilisi, kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta güçlük çektiğini, az sayıda yaralının ise hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Guyana Devlet Başkanı Mohamed Irfaan Ali ise yangını, “Bu büyük bir felaket, korkunç ve acı verici” olarak nitelendirdi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
 

News Code 1909411

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