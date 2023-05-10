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10 May 2023 14:58

BAE: İran’ın 1 numaralı ticari ortağı olmak istiyoruz

BAE: İran’ın 1 numaralı ticari ortağı olmak istiyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FCCI) Başkanı Abdullah Mohamed Al Mazrouei, ülkesinin İran'ın 1 numaralı ticari ortağı olmak istediğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FCCI) Başkanı Abdullah Mohamed Al Mazrouei başkanlığındaki heyet “İran EXPO 2023” fuarına katılmak üzere Tahran’a geldi.

Al Mazrouei, Tahran temasları kapsamında dün İran Ticaret Odası Başkanı Gulamhüseyin Şafei ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Al Mazrouei, ülkesinin İran ile daha fazla ticaret yapmak istediğini belirterek, “İran’ın 1 numaralı ticari ortağı olmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Son günlerde Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Tanıtım Bakanı Qais Mohamed Al Yousef başkanlığındaki heyet de İran'a gelmişti.

News Code 1909217

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