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13 Haz 2023 10:53

İranlı Başmüzakereci Bakıri BAE'ye gitti

İranlı Başmüzakereci Bakıri BAE'ye gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, komşuluk politikasını geliştirmek ve bölgesel sorunları incelemek amacıyla BAE'ye gitti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Twitter'den yaptığı paylaşımda Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakıri Keni'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Komşuluk politikasının güçlendirilmesi ve komşularla siyasi istişarelerin devam etmesi doğrultusunda BAE'nin yetkilileriyle ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel konuların gözden geçirilmesi için bu ülkeyi ziyaret ettim.

İki hafta önce BAE'nin danışma bakanı İran'ı ziyaret etti ve detaylı görüşmelerimiz oldu."

News Code 1909836

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