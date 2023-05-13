İran-BAE ticaret hacmi 40 kat arttı

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanı Muhammed bin Hadi el-Hüseyni ile görüştü.

Handuzi görüşmede, “İran, ortak yatırım projeleri ve diğer ülkelere yatırım konusunda BAE ile işbirliğine hazırdır.” dedi.

Hadi el-Hüseyni de , İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda sağlanan anlaşmayı “olumlu” olarak değerlendirdi.

Son dönemde İran-BAE ticaret hacminin 40 kat arttığını kaydeden Hadi el-Hüseyni, “Bu, İran ile BAE arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu doğal olarak seyrettğini gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Bu görüşmede taraflar, ticaret ve yabancı yatırım alanında işbirliğinin artırılmasına vurgu yaptı.

Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FCCI) Başkanı Abdullah Mohamed Al Mazrouei, ülkesinin İran'ın 1 numaralı ticari ortağı olmak istediğini söylemişti.