İran, G7 maliye bakanları ortak bildirisini kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Japonya’da gerçekleştirilen G7 Maliye ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı sonuç bildirisinde yer alan İran’a yönelik suçlamalara tepki gösterdi.

Kenani, “Eski yöntemlerle taleplerini uluslararası mekanizmalara empoze etmeye çalışan G7 üyeleri, temelsiz suçlamalar yapmak yerine, uluslararası hukuk ve insan haklarının temel ilkelerini ihlal eden ABD’nin İran halkına yönelik uyguladığı yaptırımlara esef verici bir şekilde eşlik etmeyi bırakmalıdır" dedi.

Nasır Kenani, "Tek taraflı ve haksız tedbirlere katılıp onları doğrulayan G7 üyeleri, büyük hak ihlalleri ve yasadışı eylemler için İran halkı ve uluslararası topluma hesap vermesi gerekir.” ifadesini kullandı.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Maliye ve Merkez Bankası Başkanları, Japonya'nın Niigata kentinde bir araya gelmişti.