CHP'de 2. tur hazırlığı başladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.00 sıralarında CHP genel merkezine gitti. Kurmaylarıyla toplantı yaptı.

İkinci tur seçimlerinin stratejisinin ele alındığı toplantıda 14 Mayıs seçimlerine yönelik değerlendirmede yapıldı.

NTV'nin haberine göre, MYK üyelerinin tek tek söz aldığı toplantıda, seçimlerde nerede hata yapıldı sorusuna yanıt arandı.

MYK üyeleri kampanya sürecinde Saadet Partisi dışında alanda diğer partilerin etkin olmadığına dikkat çekti.

Cumhur İttifakı'nın PKK ile işbirliği propagandasının işe yaradığı, bu durumun seçimlere olumsuz yansıdığı vurgulandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkması süresinin oylarda düşüşe neden olduğunun altı çizildi.

CHP listelerinden aday gösterilen bazı isimlere partililerin tepki göstermesinin de seçime olumsuz olarak yansıdığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Sinan Oğan ile bir araya geleceği de öğrenildi. Ancak, CHP'li kurmaylar bu görüşmeden umutlu değil.

Kaynak: Sputnik