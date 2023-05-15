İran ve BAE ulaşım sektöründe ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor

BAE'li mevkidaşının davetine icabetle bugün Abu Dabi'ye giden İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı Mansur bin Zayid en-Nehyan ile bir araya geldi.

Bezrpaş bu görüşmede, İran'ın ulaşımın çeşitli sektörlerinde BAE ile ilişkilerin geliştirilmesini artırmayı hedeflediğini ve yatırımcıları ulaşım projelerine katılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

BAE Başbakan Yardımcısı Mansur bin Zayid en-Nehyan da, İran'ın kuzey-güney koridorunda stratejik ve özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Bezrpaş ayrıca bugün, Abu Dabi'de düzenlenen 2023 Doğu Demiryolu Konferansı sırasında Katar Ulaştırma Bakanı Casim es-Saliti ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki önceki mutabakatlara atıfta bulunularak, ilişkilerin geliştirilmesi önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.



