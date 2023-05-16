Amiral İrani, Rusya Deniz Güçleri Komutanı ile görüştü

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Rusya Deniz Güçleri Komutanı Nikolay Anatolyevich Yevmenov ile bir araya geldi.

Amiral İrani, Rusya deniz güçlerinin Dünya Orduları Yarışması'nın uygulanmasında ve İran, Çin ve Rusya arasındaki ortak tatbikatında verdiği destekden dolayı teşekkür etti.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani, İran, Çin ve Rusya arasında gerçekleştirilen 3 ortak tatbikatta Rus Donanması filosunun yer alması çok değerli olduğunu ve ortak düşmanlar için önemli bir mesaj içerdiğini söyledi.

Rusya Deniz Güçleri Komutanı Nikolay Yevmenov ise "Bu ziyaretin iki ülkenin deniz ilişkilerinin daha da geliştirmesinde yardımcı olmasını temenni ediyorum" dedi.