İran'dan ABD Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Kenani "Amerikan yetkililerinin İran'a karşı Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğine ilişkin iddia ve suçlamalarını tamamen reddediyor ve asılsız buluyoruz" dedi.

Sözcü Kenani sözlerinin devamında "İran, Fars Körfezi ile bölgesel ve uluslararası sularda deniz güvenliğini sağlayan en etkili ülkedir ve İran ühükmeti Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliğini garanti etmiştir" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca "Amerikan yetkilisinin açıklamalarının aksine, deniz hukukunu ihlal eden ve İran petrol sevkiyatlarına el koyup uluslararası ticaretin güvenliğini tehlikeye atan Amerikan hükümetidir"açıklamasını yaptı.