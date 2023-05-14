Emir Abdullahiyan, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan ve Pedersen Ekim ayında New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu toplantısı sırasında görüşmüştü.

Pedersen ayrıca dün akşam Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesinde bulunmuştu.

Bu görüşmede, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlayacak siyasi bir çözüme ulaşma çabaları ele alınmıştı.