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16 May 2023 14:21

İmam Cafer Sadık için Tahran'da matem merasimi düzenlendi

İmam Cafer Sadık için Tahran'da matem merasimi düzenlendi

Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şehadet yıldönümü münasebeti ile Tahran'da matem töreni düzenlendi.

Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şehadet yıldönümü münasebeti ile Tahran'da halkın yoğun katılımıyla matem töreni düzenlendi.

İmam Cafer Sadık'ın şehadet yıldönümünde Tahran'da matem merasimi düzenlendi

80 (699) veya 83 (702) yılında Medine’de doğdu. Babası İsnâaşeriyye’nin beşinci imamı Muhammed el-Bâkır, annesi ise Ümmü Ferve’dir. Künyesi büyük oğlu İsmâil’e nisbetle Ebû İsmâil ise de onun kendisinden önce vefat etmesi sebebiyle daha çok Ebû Abdullah, bazan da Ebû Mûsâ diye anılmıştır. Lakaplarının en meşhuru Sâdık olup Sâbir, Fâzıl, Tâhir ve Âtır lakaplarıyla da zikredilmiştir.

İmam Cafer Sadık'ın şehadet yıldönümünde Tahran'da matem merasimi düzenlendi

İmam Cafer Sadık (a.s), Hicri 148. yılın Şevval ayının 25 inde zehirlenerek şehit edildi

News Code 1909315

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