Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek

Zafer Partisi ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs’ta hangi adaya destek vereceği henüz kesinleşmedi. Hem ittifak ortağı Zafer Partisi’nin hem de Oğan’ın konuyla ilgili görüşmeleri devam ediyor.

Kritik kararın yarın açıklanması beklenirken Zafer Partisi Genel Başkanı Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'da görüşecek. Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada iki simin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağı görüşme basına kapalı olacak.

'Plana sadık kal, o an geliyor'

Oğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Plana sadık kal, o an geliyor" ifadelerini kullanmış, bir diğer paylaşımında ise pazartesi gününe dikkat çekmişti.