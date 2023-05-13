Nablus'ta iki Filistinli genç şehit oldu

İşgal güçlerinin bu sabah Nablus kentinin doğusundaki Balata Kampı’na düzenlediği baskın sırasında iki genç şehit oldu ve 4 kişi yaralandı.

Baskın sırasında işgal güçlerinin bir evde kuşatma altına aldığı direnişçilerin kurtulduğu ve işgal güçlerinin direnişçileri gözaltına almayı başaramadığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı 32 yaşındaki Said Cihad Şakir Meşe ve 19 yaşındaki Adnan Vesim Yusuf El-A’rac’ın işgal güçlerinin Balata Kampı’na düzenlediği baskın sırasında şehit olduğunu; boynundan, karnından ve bacağından yaralanan 3 kişinin durumunun ise istikrarlı olduğunu açıkladı.

İşgal güçleri bu sabah Nablus’un doğusundaki Balata Kampı’na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı ve baskın sırasında işgal askerleriyle Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Görgü tanıkları işgal güçleri özel kuvvetlerinin El-Cemasin Mahallesi’nde bir evi kuşattığını, çatışmalar sırasında patlama seslerinin duyulduğunu, işgal güçlerinin kampa sızdığının fark edilmesi üzerine kampta sirenlerin çaldığını bildirdi.

İşgal güçlerinin kampa ek kuvvet gönderdiğini ve keskin nişancıların binaların çatılarına çıktıklarını belirten görgü tanıkları, direnişçileri gözaltına almayı başaramayan işgal askerlerinin masum iki genci keskin nişancı ateşiyle şehit ettikten sonra kamptan ayrıldıklarını söyledi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi