Çavuşoğlu'dan "Suriye" açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad’ın "Türk askerinin Suriye'den çekilmesi gerek" açıklamasına yanı tverdi.

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Esas tehdit Suriye'nin kuzeydoğusunda yani PKK/YPG'nin bulunduğu bölgededir. Eğer şimdi bu şekilde çekilirsek buraya terör örgütleri gelip yerleşir, orayı terör doldurur. Terörün gelmesi de Türkiye'ye ilave göç baskısı demektir. Yani bir uzlaşı olmadan oraların boşaltılması çatışma demektir. Çatışma demek ilave göç yükü demektir."

Mikdad’ın açıklaması

Faysal el-Mikdad, katıldığı televizyon programında, “Şam, Suriye'de toprakları işgal eden Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeyecek” ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin normalleşmenin Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesine bağlı olduğunu yineleyen Mikdad, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin aynı şarta bağlı olduğunu belirtti.