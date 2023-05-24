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24 May 2023 16:40

Gazze'de işgalcilere casusluk yapan üç kişiye idam cezası

Gazze'de işgalcilere casusluk yapan üç kişiye idam cezası

Gazze'deki Askeri Yargı Konseyi'ne bağlı askeri mahkemeler dün, İsrail işgal rejimi yararına casusluk yapan üç kişiye, haklarında açılan davalarda idam cezaları verdi.

Askeri yargı tarafından yapılan açıklamada söz konusu üç kişiye, 1979 tarihli Filistin Devrim Cezalar Kanunu'nun 131. maddesine göre, düşman yabancı güç lehine istihbarat hizmetinde bulunma suçundan idam cezası verildiği belirtildi. 

Mahkum edilen üç suçludan ikisinin Yüksek Askeri Mahkeme'den çıkan nihai karara binaen asılarak, bir kişinin de Temyiz Mahkemesi'nden çıkan karar gereğince vurularak idam edilmesi suretiyle cezalarının infaz edileceği belirtildi. 

Askeri Temyiz Mahkemesi ile Daimi Askeri Mahkeme'nin dün düzenlediği duruşmalarda ayrıca işgal rejimi yararına casusluktan ve uyuşturucu ticaretinden haklarında dava açılmış muhtelif kişiler hakkında birkaç aylık hapisle müebbet hapis arasında değişen, farklı sürelerle hapis cezaları verildiği belirtildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1909469

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