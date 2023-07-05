İşgalci güçlerden Gazze’ye hava saldırısı

Arap medyasına göre, Siyonist Rejim güçleri, 2 gün saat süren kuşatmanın ardından Cenin'den çekilmeye başladı.

Siyonist Başbakan Benyamin Netanyahu ise, konuya ilişkin açıklamasında "Cenin'deki operasyon tek seferlik değildi" ifadelerini kullandı.

İşgalci güçler, Cenin’de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Cenin'den çekilmeye başlayan Siyonist Rejim bu kez Gazze'ye saldırı düzenledi.

Saldırının, Gazze'den atılan roketlere karşılık olduğu ileri sürüldü. Can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.