IMF: ABD bankalarının çöküşü ciddi sorunların başlangıcı olabilir

Uluslararası Para Fonu’nundan (IMF) yapılan açıklamada, büyük ABD bankalarının son zamanlardaki başarısızlıklarının daha önemli finansal istikrar sorunlarının başlangıcı olabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Bugüne kadar kredi koşulları üzerinde yalnızca ılımlı bir etkiye sahip olan, uluslararası düzeyde aktif olmayan büyük bankaların son zamanlardaki iflasları, potansiyel olarak daha ciddi ve köklü sistemik finansal istikrar sorunlarının başlangıcı olabilir” ifadeleri kullanıldı.

ABD Merkez Bankası'nın yüksek faiz oranlarını sürdürmesinin ABD bankacılık sisteminde ve bankacılık dışı kuruluşlarda büyük karışıklıklara yol açabileceği uyarısında bulunularak, “Uzun vadeli menkul kıymetlere yapılan yatırımlardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kayıplar, bankaların ve banka dışı kuruluşların haneler ve şirketler için yeni finansman maliyetinin yönetilemez hale gelmesine neden olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, finansal koşulların sıkılaştırılmasının iflasların artmasına, kredi portföylerinin kalitesinin bozulmasına ve yüksek düzeyde borç yüküne sahip kuruluşlarda stresli durumların artmasına neden olacağına dikkat çekilerek, "Faiz oranları ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, kriz olasılığı o kadar yüksek olur" denildi.

Kaynak: Sputnik