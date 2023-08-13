ABD vatandaşları kredi bataklığında

Ülkede Biden yönetiminin ekonomik programına ilişkin olumsuz beklentilerin giderek artması ve halkın önemli keşfinin enflasyonu ülkedeki sorunların en başlarında görüyor olması tüm ABD vatandaşlarının borçlarının tarihte ilk kez 1 trilyon doları aşmasına yol açmış durumda.

New York Federal Rezerv Bankası’nın verilerine göre toplam borç 2022 yılının ilk çeyreğinde 841 milyar dolarlar seviyesinde iken son olarak 1.03 trilyon dolar olarak açıklandı. Sadece son çeyrekteki artış rakamı 46 milyar dolar oldu.

Avrupa’da da rekorlar var

Enflasyon pandeminin de ekonomileri olumsuz yönde etkilemesiyle tüm dünyanın başına adeta bela olmuş durumda. Gelirlerin enflasyon ile karşılaştırıldığında beklenen düzeyde artmaması ve geleceğe yönelik kaygılı bekleyişin yaşanan bu olumsuzluklarda rolü büyük. Üstelik kredi borçlarının artması konusunda sadece ABD’de rekorlar kırılmış değil, dünyanın pek çok ülkesinde de kart borçlanmaları tavan yapmış durumda.

İngiltere’de hanehalkının kredi borçlanması 84 milyar doları (66 milyar sterlin) bulurken, Almanya’da 283 milyar dolar (258 milyar euro) seviyelerine geldi.

Kaynak: Milliyet