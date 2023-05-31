"ABD’li yetkili İran için Umman’a gitti" iddiası

ABD merkezli Axios haber sitesinin iddiasına göre, ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere gizlice Umman’ı ziyaret etti.

Axios’a konuşan kaynaklar Brett McGurk’un 8 Mayıs’ta Umman’a gittiğini ileri sürdü.

Axios, Kasım ayında Biden yönetiminin Avrupalı ve Siyonist ortaklarıyla İran'la olası bir geçici anlaşma önerisi hakkında görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Haberde, geçici anlaşma kapsamında İran'ın bazı nükleer faaliyetlerinin askıya alınması karşılığında bazı yaptırımların kaldırılacağı kaydedildi.

Üst düzey bir Siyonist yetkili, Ummanlıların ABD ile İran arasında arabuluculuk görüşmeleri yürütüğünü iddia etti.

