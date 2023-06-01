Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Güney Afrika'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Güney Afrika'nın davetlisi olarak BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Cape Town kentine gitti.

BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısı 2 ve 3 Haziran'da düzenlenecek.

İran, BRICS grubuna (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) katılmak için resmi başvuruda bulunmuştu.

BRICS grubu nedir?

Adı ilk kez 2001 yılında Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill tarafından ortaya atılan ve Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in sıra dışı yükselişini tanımlamak için kullanılan BRIC, ilk zirvelerini 2009 yılında Rusya'da gerçekleştirdi, 2010'da ise Güney Afrika'nın örgüte katılması ile BRICS olarak anılmaya başladı.

BRICS grubu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ekonomileri, dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.