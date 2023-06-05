Kırgızistan'da darbe girişimi: Çok sayıda gözaltı var

Kırgızistan'da hükümete karşı darbe planlaması yaptığı tespit edilen bir gruba yönelik ülke genelinde operasyonlar başlatıldı. Önceden engellenen 2021 darbe girişiminden sonra, bugün gelen bilgilere göre, 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.

Türk medyasına göre; Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, darbe teşebbüsünde bulunduğu belirlenen kişilere karşı eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, darbeye katılmış olabilecek kişiler gözaltına alındı.

Kırgızistan'da gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri haber servisleri tarafından paylaşıldı. İhbarlara göre, bir grup insan Caparov hükümetini devirmek amacıyla hazırlık yapıyordu. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kırgızistan, sık sık darbe girişimleri ve halk hareketlerine sahne olmaktadır. 2021 yılında, darbe planlaması şüphesiyle Kırgızistan Milletvekili Baktıbek Cetigenov gözaltına alınmıştı. Aynı dönemde Cetigenov ve El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev'in başkent Bişkek'te protestolar için gizli anlaşma yaptığı iddia edilmişti. Cetigenov'un söz konusu protestolar aracılığıyla iktidarı ele geçirmeyi planladığı ortaya çıkarılmış ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı.