Cumhurbaşkanı Reisi Venezuela'ya gitti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Latin Amerika turu kapsamında Venezuela'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, İran ve Latn Amerika'daki bağımsız ülkeler arasındaki ilişkilerin stratejik olduğunu belirterek, "İran ve bu üç ülkenin ortak tutumu, emperyalizme ve tek taraflılığa karşı durmaktır" dedi.

İran ile bu ülkeler arasında son yıllarda iyi ilişkiler sağlandığını belirten Reisi, "Bu ülkelerle aramızda siyasi alanın yanı sıra ekonomik alanda da ilişki sağlanmıştır. Bu ülkelerle enerji alanında da ilişkilerimiz var" ifadesini kullandı.

Reisi, "Bu iki yılda bu ülkelerle işbirliğimiz gelişti. Bu ülkelerle sanayi ve tarım, bilim, teknoloji, tıp ve tedavi alanlarında işbirliğimiz var" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi Latin Amerika turu çerçevesinde Venezuela'nın yanı sıra, Nikaragua ve Küba'yı de ziyaret edecek.

Bu ziyaret kapsamında ilişkileri geliştirmek ve seviyesini yükseltmek amacıyla İran ile bu üç ülke arasında farklı alanlarda çok sayıda işbirliği belgesi imzalanacak.

Reisi ayrıca bu ziyarette İranlı işadamları ve ekonomi aktivistleriyle görüşmeler yapacak.