Çölün Gelini Tebes

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki Tebes kenti görenleri doğu masallarında bir yolculuğa çıkartıyor.

Tahran'ın 950 km. güneydoğusunda yer alan kent, önceden Horasan eyaletine bağlıydı. Tebes çölündeki bir vahada bulunan kentin nüfusu ise yalnızca 30 bin.

Kaçarlar döneminde Emir Hüseyn Han tarafıdnan inşa edilen cadde, bahçe, havuz, hamam, tekke, cami ve su depolarıyla Tebes refahının zirvesine ulaştı.

Bu tarihi kentte 16 Eylül 1978'de büyük bir deprem meydana geldi. 7,8 şiddetindeki depremde en az 22 bin kişi hayatını kaybetmiştir.

Çöl iklimine sahip Tebes’in bazı bölgelerinde bazen kum fırtınaları meydana geliyor. ABD ordusunun 1980 yılında Tebes Çölü’nde İran’a karşı icra ettiği askeri operasyon kum fırtınası sonucu hezimete uğradı. Daha sonra burada "Emperyalizm ile Mücadele" adlı müze kuruldı.

Yerli turizm açısından öneme sahip Tebes, ‘çölün gelini’ olarak biliniyor. Eşsiz bir mimariye sahip Nayband köyü, Tabas'ın en güzel cazibe merkezlerinden biridir.

Tebes’in çevresindeki bir başka doğal cazibe merkezi ise çok sayıda şelalesi ve pınarların bulunduğu Azmeiğan köyüdür. Bu köde çeltik tarlaları ve hurma ağaçlarını yan yana görebilirsiniz.

Bu kentte görülecek diğer turistik yerler Kız Kalesi, Gülşen Bahçesi, Hadarbaş Kulesi, Kalserder ve Kal Ceni vadileri, İsmailiyan Kalesi, Helvan Mağarası, Helvan Çölü, Seno Ormanı, Mutazaali Pınarı, Han Kervansarayı ve Tebes Kalesi’dir.

Tebes kentinin ana geçim kaynaklarından birisi hurma yetiştiriciliği.

Bu bölgede deve yetiştiriciliği de yaygın bir gelenek. Develere neredeyse kutsal gözüyle bakıldığı kentte tek hörgüçlü deve yetiştiriliyor.

