İranlı diplomat: BAE'de 4'lü görüşme yapıldı

Üst düzey temaslarda bulunmak üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, sosyal medya hesabı üzerinden BAE'deki temasları sırasında İngiliz, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla görüştüğünü duyurdu.

Bakıri, bu görüşmede bir dizi konunun yanı sıra karşılıklı kaygıların ele alındığını bildirdi.

İngiltere, Fransa ve Almanya Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerdir.

İran Nükleer Anlaşması nedir?

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.