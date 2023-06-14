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14 Haz 2023 11:50

Hakan Fidan İtalya'ya gidiyor

Hakan Fidan İtalya'ya gidiyor

Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İtalya'ya gideceği bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya'ya gidecek.

Türk medyasına göre, Fidan ile Çelik İtalya eski Başbakanı Berlusconi’nin cenaze törenine katılacak.

News Code 1909860

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