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15 Haz 2023 11:39

Saymaz: İmamoğlu ve ekibinin üzerinde durduğu senaryolar

Saymaz: İmamoğlu ve ekibinin üzerinde durduğu senaryolar

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ahlatlıbel’deki görüşmesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim”e ilişkin önerilerini tekrarlaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Çalışma yapın, getirin” dediğini belirtti.

Saymaz, yazısında, “İmamoğlu, CHP liderliği için de olsa istifa ederek, İBB'yi kendi elleriyle AK Parti'ye teslim etmek istemiyor” dedi. İmamoğlu ve ekibinin farklı senaryolar üzerinde durduğunu kaydeden Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bir senaryoya göre ‘değişimi' kadro hareketi olarak tasarlıyor. Liderliği İmamoğlu yaparken, CHP'nin genel başkanlığını başka isim üstlenebilir. Bu senaryo AK Parti'nin kuruluşundaki Erdoğan- Gül formülünü andırıyor. Ancak İmamoğlu'nun Gül'ü kim olacak, o belli değil.”

Bu ismin Özgür Özel olacağını düşünmediğini belirten Saymaz, “Özel, şartlar gerektirdiğinde, İmamoğlu ile hareket edebileceğini düşündürüyor” görüşünü ifade etti.

Öte yandan Saymaz, parti içindeki ağır toplardan Oğuz Kaan Salıcı’nın liderlik gündemi hakkında kendisine herhangi bir açıklama yapmak istemediğini belirttiği yazısında, “Salıcı ve arkadaşları, Kılıçdaroğlu'ndan yana duruyor” izlenimini aktardı.

News Code 1909876

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