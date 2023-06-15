Reisi: İran yaptırımları fırsata çevirdi

Latin Amerika turuna çıkan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, geçen gün Nikaragua'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Nikaragua arasında teknik-mühendislik, bilimsel ve ekonomi gibi alanlarda yapılan anlaşmaların iki ülke arasında işbirliği için önemli olduğunu söyledi.

Reisi sözlerinin devamında "İran maruz kaldığı yaptırımlar ve tehditleri fırsata çevirerek bilim, teknik-mühendislik, sağlık, tıp ve ilaç gibi alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmiştir ve bugün bu alanlarda bir teknoloji ülkesi olarak kabul edilmektedir" dedi.