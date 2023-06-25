Açlık sınırı yeni asgari ücreti de geçti

Türkiye’de artan gıda fiyatları ve yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini artırmaya devam ediyor. Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını haziran ayında 144 lira daha artırarak 11 bin 954 liraya yükselirken, 1 Temmuz’dan itibaren 11bin 406 liraya yükseltilen asgari ücret, daha ödenmeden açlık sınırının altında kaldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2023 sonuçlarını açıklandı.

Açlık sınırı haziranda bir önceki aya göre 144 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 112 lira azalarak 19 bin 230 liraya indi. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre da 33 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 5 bin179 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 5 bin 869 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son yılda toplam 11 bin 45 liralık artış gösterdi.

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar haziranda bir önceki aya göre 192 lira azaldı, 2022 yılının aynı ayına göre ise 1.535 lira artarak 3 bin 262 lira oldu.

Kaynak: CRI Türkçe