İnsandan daha çok leyleklerin yaşadığı köy; Derre Tefi Köyü

İran'ın Kürdistan eyaletinde yer alan Merivan kentine bağlı Derre Tefi Köyü sadece muhteşem doğasından değil, leyleklerin yaşadığı bir köy olduğu için ilgi çekmektedir.

Köylülerin Hacı Leylek ya da Hacı Lak Lak olarak adlandırdıkları bu kuşlar, köylülerin nazik davranışlarına rağmen yuvalarını elektrik direkleri ve meşe ağaçlarının başında yaparlar. Köy halkı ise leyleklerın buradaki varlığından memnun. Hatta onlara yuva yapımında yardım ediyor ve yaralı kuşları tedavi etmeye çalışıyorlar.

Leyleklerin kenti olarak adlandırılan Derre Tefi Köyü son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.



