Ermenistan ve Azerbaycan müzakereleri, 29 Haziran'a kadar devam edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Metyu Miller, ABD başkenti Washington'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış müzakerelerinin 29 Haziran’a kadar süreceğini açıkladı.

Miller, görüşme gündeminin detaylarından konuşup ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in iki ülke mevkidaşları ile bir ara geleceğini de bildirdi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu ifadeleri kullandı: “Biz barışın mümkün olduğuna ve doğrudan diyaloğun istikrar ve onurlu dünyaya ulaşmanın anahtarı olduğuna inanmaya devam ediyoruz.”