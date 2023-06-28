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28 Haz 2023 09:17

Haşdi Şabi ve Irak federal polis gücünden ortak operasyon

Haşdi Şabi ve Irak federal polis gücünden ortak operasyon

Irak Haşdi Şabi güçleri, Samarra bölgesinde Irak federal polis gücü ile ortak güvenlik operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Irak mesyasına göre; Haşdi Şabi güçleri, Samarra bölgesinde Irak federal polis gücü ile ortak güvenlik operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Haberde operasyonun amacının terör örgütü IŞİD'in Samarra'daki varlığının sona erdirilmesi olduğu ifade edildi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

News Code 1910101

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