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4 Tem 2023 12:26

Türkiye-Mısır ilişkileri büyükelçilik seviyesine yükseltildi

Türkiye-Mısır ilişkileri büyükelçilik seviyesine yükseltildi

Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday gösterdi.

Türkiye ve Mısır'ın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkardığı açıklandı.

Ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday gösterdiği belirtildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."

Kaynak: NTV

News Code 1910217

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